В Казахстане продолжается процесс возмещения ущерба жителям, пострадавшим от масштабных паводков

Правительство проводит эту работу по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Жители Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и ряда других областей республики подают соответствующие заявления в специально созданные региональные комиссии. Принято 21 658 заявок.

По состоянию на 26 апреля единовременную выплату в размере 100 МРП получили 12 642 семьи на сумму более 4,5 млрд тенге. Объем выплат за павший скот достиг 211,5 млн тенге. В пострадавших регионах обследован 3871 жилой дом, по 2230 объектам проведена оценка. Более 645 млн тенге выделено на проведение ремонтных работ в 468 домах.

Работа по возмещению ущерба продолжается и находится на строгом контроле Правительства. По поручению Президента РК всем пострадавшим гражданам будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.