Касым-Жомарт Токаев: «Я уверен, со временем казахский язык станет языком межэтнического общения»

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Важно формировать в обществе атмосферу нетерпимости к любым проявлениям этнической исключительности и обособленности, тем более к провокациям и попыткам дискриминации граждан на культурной, языковой, этнической или религиозной почве.

Единство в намерениях и устремлениях. В своём выступлении на XXXIII сессии АНК Глава государства среди прочих поднял и вопрос языка. Казахстан — многонациональная страна, богатая представителями различной культуры, живущих и работающих бок о бок. Тем не менее, это не исключает повышенного внимания всестороннему развитию государственного языка, сказал Президент. Со временем он станет языком межэтнического общения, уверен Касым-Жомарт Токаев. Активисты областной ассамблеи поддерживают мнение Главы государства.

САЛИМХАН САБИТОВ, член АНК СКО:

— Я рад тому, что Глава государства уделяет этому особое внимание. Мы на сегодня видим во многих сферах жизнедеятельности: работе, учёбе, что многие не могут донести до населения информацию на государственном языке. Я считаю, что для нашей страны на сегодня это также является проблемой.

Для изучения госязыка созданы все условия, говорит Салимхан Сабитов. Так, к примеру, в области действуют различные бесплатные курсы. Тему сплочения поднял и Павел Притолюк. Во время паводков люди объединились для борьбы над общей проблемой. Жители домов, находящихся под угрозой подтопления, выходили на строительство дамбы. Неравнодушные граждане самых разных возрастов, национальностей, профессий готовили угощения, привозили необходимые вещи. Они поступают и до сих пор в пункты выдачи гуманитарной помощи.

ПАВЕЛ ПРИТОЛЮК, преподаватель Kozybayev University:

— На прошедшей сессии был сделан большой акцент на текущем паводковом сезоне. Он очень тяжело отразился на нашем регионе. Была проведена большая работа волонтерами. Проводится и по сей день. Теперь ждём, что действительно, как сказал Глава государства, никто не останется брошенным в этой беде. Что последствия будут максимально нивелированы, насколько это возможно, что всем будет оказана действенная помощь.

Сейчас первостепенной задачей Президент поставил восстановление поврежденных природной стихией домов, возвращение пострадавших граждан к нормальной жизни.

Диана Салихова