«План необходимо исполнить» — аким СКО обратился к главам районов и аграриям перед посевной

Готовность Северо-Казахстанской области к весенним полевым работам обсудили на заседании акимата. В этом вопросе большое значение имеют благоприятные погодные условия, а еще запас влаги в почве.

КЫМБАТ МЕРГАЛИМОВА, директор РГП «Казгидромет» по СКО:

— В СКО согласно расчетным данным на период начала весенних полевых работ в основном будет преобладать оптимально-удовлетворительные запасы продуктивной влаги в районах: М.Жумабаева, Тимирязевском, Жамбылском, Есильском, Кызылжарском, Аккайынском. Оптимальные условия в районах: им. Г.Мусрепова, Шал акына, Айыртауском. Удовлетворительные условия в Тайыншинском, Уалихановском, Мамлютском районах. Неудовлетворительные условия увлажнения ожидаются в Акжарском районе.

В области в этом году зерновые культуры расположатся на площади свыше 3 млн га, под масличные отведут 751 тысячу га, для кормовых культур выделят 379 тысяч га. Площадь гречихи и картофеля увеличат для обеспечения продовольственной безопасности. Планы до районов доведены, но есть риски их неисполнения.

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— Снижение площадей гречихи от плана наблюдается в районах: Есильском, Кызылжарском, Мамлютском, им. Г.Мусрепова, Тайыншинском, Тимирязевском, Уалихановском и Шал акына. По масличным культурам в районах: Кызылжарском, Мамлютском, им. Г.Мусрепова. По картофелю в организованных хозяйствах в районах: Айыртауском, Есильском, Жамбылском, Мамлютском, им. Г.Мусрепова, Тимирязевском, Уалихановском и Шал акына.

По словам Мейрама Мендыбаева, в Жамбылском и Акжарском районах не спешат заключать договоры с поставщиками для приобретения минеральных удобрений. Их должны внести в почву в количестве 256,6 тысяч тонн.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы согласовывали все эти цифры со всеми районами. После этого согласовали в Министерством сельского хозяйства и, конечно, с учетом диверсификации структуры посевных площадей на каждый гектар были определены финансовые средства. От той диверсификации, которая сегодня есть складывается общий вал, отсюда складываются национальные проекты по продуктам и запасам питания.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, первый заместитель акима СКО:

— Есть поручение Главы государства по увеличению экономики на 6%. Минсельхоз с учетом всех областей его спрогнозировало, в том числе по высокомаржинальным культурам. Я хочу сказать, что 1,2 трлн валовая продукция должна составить по СКО. Проблем не вижу, структура определена. Её нужно довести до сведения хозяйств и с ними отработать.

Намеченный план на эту посевную кампанию необходимо исполнить, отметил Гауез Нурмухамбетов. В весенний полевых работах этого года задействуют почти 13 тысяч тракторов различных модификаций, 14 тысяч зерновых сеялок, 1,5 тысячи современных посевных комплексов.

Дарья Пышмынцева