Министерство энергетики РК представили «Концепцию развития водородной энергетики в Республике Казахстан до 2040»

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«Энергетическая отрасль Казахстана играет ключевую роль в экономике и в обеспечении качества жизни населения и представлена различными секторами, включая традиционные источники энергии и ВИЭ. Традиционные секторы, такие как угольная, нефтегазовая промышленности, являются основными источниками энергии, обеспечивая стабильное энергоснабжение и поддерживая индустриальное развитие страны», — отмечено в документе.

Согласно приведенным данным, в структуре общего первичного потребления энергии наибольшую долю занимает уголь — 48,2%, на долю природного газа приходится — 26,4%, нефть и нефтепродукты — 23,5%. На сектор ВИЭ (ветер, солнце, гидро-, биотопливо/отходы) приходится лишь -1,9% (Топливно-энергетический баланс Республики Казахстан от 1 августа 2023 года).

«Вместе с тем, стремясь к декарбонизации, диверсификации и переходу к более экологически устойчивым решениям, достижению целей устойчивого развития, а также выполнению международных обязательств по сохранению климата и снижению выбросов парниковых газов, Казахстан также стремится развивать водородную энергетику. Производство водорода с использованием различных источников энергии, включая возобновляемые, представляет собой перспективное направление для сокращения выбросов углерода и развития новых технологий. Такой подход отражает стратегическое стремление страны к сбалансированному и устойчивому энергетическому комплексу, объединяя традиционные и инновационные решения в целях обеспечения энергетической безопасности и снижения негативного воздействия на окружающую среду», — поясняется в концепции.