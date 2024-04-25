Аким СКО посетил одно из общежитий, где живут пострадавшие от паводка

Гауез Нурмухамбетов посетил новое общежитие специализированной школы-интерната областного олимпийского резерва. Рассчитано оно на 244 места. Сюда временно заселили людей, пострадавших от большой воды.

Гауез Нурмухамбетов рассказал, что североказахстанцам было выдано 900 млн тенге. Речь идет об единовременных выплатах. Для восстановлениея имущества, включая мебель, пострадавшим от паводка будет дополнительно выделено до 150 МРП. В денежном эквиваленте это 553 тысячи тенге.

Эвакуированные обеспечены горячим питанием, в комнатах есть отдельные душевые кабины, санузлы. Вещи первой необходимости у тех, кто временно проживает в общежитии, тоже есть.

Дарья Пышмынцева