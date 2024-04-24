Заполненность Сергеевского водохранилища уменьшилась на 3%

Обстановка в нашей области остается стабильно сложной. Сергеевское водохранилище заполнено на 164%. Перелив через гребень плотины составляет 3 метра 39 см. В Есильском районе пик второй волны паводка уже пройден. Уровень воды в реке Есиль на гидропосту села Покровки за сутки повысился на 1 см. В Петропавловске отмечено повышение уровня воды на 11 см. Начался монтаж передвижных насосных станций в микрорайоне Подгора. Как прогнозирует «Казгидромет», вторая волна будет продолжаться до 27-28 апреля. Новых подтоплений не ожидается. С 1 мая прогнозируется устойчивый спад уровня воды по всей территории СКО. На данный момент подтопленными остаются более 3 тысяч домов. С пострадавшим населением работают медики и психологи.



Валерия Филатова