Предметы первой необходимости для пострадавших доставляют активисты городского МРЦ

Волонтёры молодежного ресурсного центра составляют списки самых необходимых продуктов и вещей для эвакуированных. Чтобы точно знать, что нужно, они приходят в пункты временного расселения пострадавших и проводят опрос. Большая потребность в средствах личной гигиены и медикаментах. Уже завтра добровольцы доставят людям всё необходимое.

ДАМИР АБДИН, руководитель молодёжного ресурсного центра г.Петропавловска:

— Мы подготовим вещи. Мы всё индивидуально подпишем и привезем сюда. Такую же работу мы проводим и в общежитии на ул. Жумабаева 142. Ездим и по другим пунктам. Мы сами в МРЦ раздаем гуманитарную помощь. Уже раздали более 3 тысяч продуктовых пакетов.

Инвалид второй группы Елена Курзаева из Кирпичного посёлка проживала в своем доме одна. Находится в пункте уже две недели. Сегодня добавляет в список то, чего ей не хватает: медикаменты, постельное белье и обувь.

ЕЛЕНА КУРЗАЕВА, жительница г.Петропавловска:

— Я, конечно, очень благодарна нашему руководству, всем нашим медикам, которые помогают. Очень нуждаемся в лекарстве. Я на уколах, мне их ставят, я еще двигаюсь. Обезболивающего нет и от давления. Давление измеряют, медицина на высшем уровне. Такое внимание. Так следят хорошо, проверяют давление 3 раза в день.

В молодёжном ресурсном центре порядка 60 волонтёров. Все они ежедневно помогают жителям затопленных микрорайонов.

Камилла Карим