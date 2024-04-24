Повторный подъём уровня воды продолжится до 28 апреля

В районах наблюдается значительное снижение уровня воды. Пик паводка пройден на малых реках районов им. Г. Мусрепова, Шал акына и Есильского. В Кызылжарском отмечается повышение уровня воды с 20 апреля. Для эффективной работы спасателям передали насосы по откачке воды.

КИРИЛЛ ИВАННИКОВ, руководитель оперативного штаба, начальник управления гражданской обороны ДЧС СКО:

— Как только уровень воды на территории затопленных участков начнёт спадать, данные насосы начнут работать. Эти насосы повышенной проходимости, чтобы мы могли максимально откачать воду из тех домов, участков, районов города. Все для того, чтобы население могло вернуться в свои дома.

В Петропавловске повторный подъём уровня воды за счет Сергеевского водохранилища начался 22 апреля и продолжится до 28 числа. Ожидаемый уровень воды — 1315-1335 см. В области функционирует 7 гидрологических постов. Ситуация мониторится круглосуточно.

КЫМБАТ МЕРГАЛИМОВА, директор РГП «Казгидромет» по СКО:

— С 24-го, то есть с сегодняшнего дня, мы наблюдаем повышение воды на трансграничном посту, с. Долматово на границе с Российской Федерацией. Ранее мы говорили, что ожидаемая вторая волна прибавит от 35 до 60 см. Согласно наблюдениям гидрологических постов, отмечаются незначительные повышения на посту Новоникольского и Долматово. В г. Петропавловске за последние 4 часа прибавилось 7 см, на Сергеевском водохранилище — минус 7см. Перелив на данный момент составляет 325см.

С 1 мая ожидается устойчивый спад уровня воды по всей территории Северо-Казахстанской области. Процесс значительно ускорится из-за повышения температуры воздуха. Синоптики прогнозируют потепление.

Валерия Сиваш