Порядка 300 тонн огурцов собирают в ТОО «Зелёный север»

Сегодня на грядке, а завтра уже на полках магазина. С открытием местного тепличного комплекса у петопавловцев есть круглогодичный доступ к свежим огурцам. Запустился он в ноябре прошлого года. Площадь всего комплекса составляет 3,7 га.

ЕКАТЕРИНА АСАЁНОК, директор ТОО «Зелёный север»:

— Функционируют оба отделения, но урожай мы собираем пока только с одного отделения площадью 2 га. В день в среднем собираем по 8-10 тонн продукции. Через неделю у нас начнёт плодоносить ещё одно отделение, которое сейчас у меня за спиной. К концу марта мы посадили растения для этого отделения. С момента посадки пройдёт 45 дней и они начнут давать урожай. Это будет в первых числах мая.

Собирать с этого отделения будут бугорчатый среднеплодный огурец. По планам — около 3 тонн в день. А вот в другом отделении плоды уже готовы к сбору.

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— Сейчас мы находимся в первом отделении. Его площадь порядка 20 тысяч кв метров. Здесь уже активно собирают урожай. Сорт называется — гибрид Мева. Семена были привезены из Голландии.

Преимущества этого сорта в неприхотливости, высокой урожайности, устойчивости к вирусам и заболеваниям, а также он обладает хорошими потребительскими характеристиками, рассказывает директор товарищества Екатерина Асаёнок. По её словам, продукция всё больше пользуется спросом.

ЕКАТЕРИНА АСАЁНОК, директор ТОО «Зелёный север»:

— Достигли тех результатов, которые планировали на первый оборот. Всё у нас получилось. Мы рады. Спрос у нас больше сейчас на нашу продукцию, чем мы можем предложить. Это тоже не может не радовать. Это значит, что мы завоевали доверие клиентов, расположили своим качеством.

Оснащение теплицы непростое: автоматическая система управления климатом, капельный полив, туманообразование, зашторивание. Отапливается комплекс за счёт избыточного пара Петропавловской ТЭЦ-2. Несмотря на это 90% урожая зависит от работы овощеводов.

ДИАНА ЖАНТАСОВА, бригадир овощеводов:

— У нас в подчинении 18 девочек-низовиков, кто собирает урожай, на листве. 3 девочки у нас «наверху»: подкрутка, двигают растения. Работа заключается у нас том, чтобы успевать собрать огурцы, чтобы был порядок с листвой. Одна девочка у нас собирает около 500 кг. Это около 50-ти коробок. На каждую девочку у нас по 5 рядов.

Всего за месяц максимально собрали порядка 300 тонн огурцов. Небольшой процент продукции реализуют в соседние регионы. В планах у предприятия построить ещё одно небольшое тепличное отделение, в котором будут выращивать салат и зелень. В далёкой перспективе — тюльпаны.

Диана Салихова

