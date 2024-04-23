Юридическую помощь получают люди в эвакопунктах

Очередная встреча общественного штаба с эвакуированными гражданами прошла в эвакопункте Петропавловского колледжа машиностроения и транспорта. Люди получили разъяснения по вопросам единовременных выплат, ущерба от паводков и восстановления документов. К работе привлекают специалистов разных направлений.

АЛЕКСЕЙ РУДАКОВ, руководитель отдела социальной помощи и финансирования бюджетных программ акимата СКО:

— Многие граждане не знают, что именно оценщик будет привлечён со стороны государства, и затраты на проведение работы будет нести государство, а не пострадавшая сторона. Также озвучивают вопросы о ведении личного подсобного хозяйства после ухода воды. У многих свои приусадебные участки, на которых они выращивают какую-то плодово-овощную продукцию. Будет ли данная почва пригодна для дальнейшей эксплуатации и если возможность будет, разрешат ли хотя бы использовать свой участок под огород.

В общежитии колледжа разместили около 40 человек. У каждого была возможность задать интересующие вопросы.

В ходе проведения встречи все озвученные вопросы записываются и передаются в определённые госорганы, которые детально отрабатывают проблему и оказывают всю необходимую поддержку гражданам.

АЛЕКСЕЙ РУДАКОВ, руководитель отдела социальной помощи и финансирования бюджетных программ акимата СКО:

— Это и предоставление единовременных пособий, предоставление средств реабилитации для лиц с инвалидностью, оказание содействия в трудоустройстве безработных граждан, назначений выплаты пенсий и пособий.

Общественный штаб работает уже вторую неделю. Рабочая группа ежедневно посещает эвакопункты города.

Валерия Сиваш