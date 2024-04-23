Расходы на строительство дамб и устранение последствий паводка проверят в Казахстане

В Агентстве по финансовому мониторингу начали проверку расходованиея средств, предназначенных для строительства гидросооружений. Такое поручение дал председатель ведомства Дмитрий Малахов. Он отметил необходимость обеспечения качественного расследования оценки тому, куда ушли выделенные деньги.

ДМИТРИЙ МАЛАХОВ, председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу:

— Руководителям территориальных департаментов Агентства необходимо без вмешательства в деятельность госорганов и хозсубъектов изучить рациональное использование денег для строительства дамб, объектов водоотведения, а также углубления русел рек.

По поручению Главы государства Правительством, квазигоскомпаниями, предпринимателями, общественными фондами уже выделено свыше 140 млрд тенге. Глава Агентства по финансовому мониторингу поручил обеспечить целевое использование денег, выделенных для устранения последствий, чтобы они реально дошли до всех пострадавших граждан.

Так, органами по финансовому мониторингу в городе Алматы, Актюбинской и Кызылординской областях, а также в области Улытау возбуждено четыре дела по признакам хищения. 5 лиц признаны подозреваемыми. Предварительная сумма ущерба превысила 1 млрд тенге. Эти средства выделялись ранее на содержание гидросооружений. Кроме того, превентивная работа должна быть направлена на противодействие активизации мошенников, объявляющих сборы денег якобы на помощь пострадавшим.

Особое внимание — недопущению роста цен. Для этого продолжат работу по мониторингу стоимости продуктов питания, питьевой воды, лекарственных средств и других предметов первой необходимости.

Камилла Карим