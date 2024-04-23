Изменились правила регистрации транспортных средств и подготовки водителей

С 23 апреля в спецЦОНах при регистрации транспортных средств будут принимать обязательное нотариальное удостоверение договоров купли-продажи автомобиля. При этом отменят письменную форму сделки. Данные изменения направлены на обеспечение прозрачности при оказании государственных услуг. В случае, если граждане не желают нотариально заверять сделки купли-продажи авто для перерегистрации, то они могут переоформить транспортное средство онлайн через приложения банков второго уровня. Помимо этого, с 23 апреля кандидаты в водители смогут сдавать экзамены на получение прав только после окончания автошкол. Пункты, допускающие самоподготовку кандидатов в водители, претендующих на получение прав категории А и В, а также А1 и В1, удалены из правил приёма экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Изменения разработаны Комитетом административной полиции МВД РК и основаны на положениях Закона Республики Казахстан «О дорожном движении». Всего в правила внесены 53 поправки. «Правительство для граждан» призывает всех владельцев транспорта и кандидатов на получение водительских удостоверений ознакомиться с новыми правилами.



Камилла Карим