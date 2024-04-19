Мобильные группы общественной приемной оказывают помощь пострадавшим от паводка

Активную работу в период паводка ведут мобильные группы общественной приемной областного филиала партии «AMANAT». На данный момент сформировано 6 мобильных групп. В их состав вошли сотрудники ЦОНа, банков, системы социальной защиты и бюро технической инвентаризации.

ГУЛЬФИРА РАМАЗАНОВА, руководитель общественной приемной СКОФ партии «AMANAT»:

— Всего за эту неделю у нас принято уже более тысячи человек. Это жители района им. Г.Мусрепова, Кызылжарского и подтопленных районов города Петропавловска. Такие мобильные группы сейчас просто необходимы, потому что люди находятся в стрессовой ситуации, они растеряны, многим сложно заниматься документами. Мы им в этом оказываем помощь. Люди благодарят. Были такие случаи, когда сначала человек садится, у него паника, говорит, что ничего не умеет, ничего не знает, ничего у него нет. Начинаем его успокаивать: «Мы рядом, мы поможем». Потом обнимают и уходят. Такие трогательные моменты бывают у нас.

С понедельника по пятницу сотрудники ЦОНа в составе мобильной группы обслужили более 50 пострадавших. Чаще всего граждане обращаются по вопросам недвижимости и восстановления документов.

АНАРА КУСАНОВА, PR-менеджер филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по СКО:

— Пострадавшие могут взять справки о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, получить консультацию по поводу восстановления документов, удостоверения личности, паспорта, пенсионного удостоверения, а также проконсультироваться по проблемным вопросам касательно недвижимости, то есть, как восстановить документы, техпаспорт. В ЦОНах сотрудники работают в штатном режиме. На сегодняшний момент, с понедельника по пятницу, мы приняли 5 тысяч человек. У всех возникает вопрос по восстановлению дубликата на недвижимость, удостоверения личности, справки о зарегистрированных правах.

Мобильные группы общественной приемной начали свою работу 5 апреля, на следующий день после объявления режима ЧС. Сейчас особым вниманием охвачены все городские и районные эвакопункты.

Валерия Филатова