Министерство энергетики сохраняет планы по повышению розничных цен на бензин и дизтопливо в республике до уровня соседних стран

«Превышение цен в соседних странах на автобензин АИ-92 составляет от 19 до 170%, на дизтопливо — от 7 до 107%. Применение государственного регулирования цен приводит к тому, что Казахстан является страной с наименьшей стоимостью ГСМ среди стран ЕАЭС. Следовательно, создаются высокие риски незаконных перетоков и «серого» экспорта ГСМ в соседние страны», — сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

В ведомстве отметили, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев 7 февраля 2024 года поручил принять системные меры для комплексной либерализации экономики. В этой связи и в целях сохранения топливного баланса на внутреннем рынке необходимо поэтапное выравнивание цен с соседними странами, объяснили в Министерстве энергетики.

Предложения по выравниванию цен обсуждают эксперты, граждане, компании и госорганы.