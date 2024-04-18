В эвакопунктах организуют выездные приемы заявлений на получение выплат

Общественная приемная Северо-Казахстанского областного филиала партии «AMANAT» провела седьмой прием заявлений на выплаты. До этого работы проводились в районах им. Г. Мусрепова, Есильского и Кызылжарского.

ГУЛЬФИРА РАМАЗАНОВА, руководитель общественной приемной СКОФ партии «AMANAT»:

— Сегодня по принципу «одного окна» мы отберем заявления для оказания первой социальной помощи. До этого выезжали наши коллеги в составе мобильной группы, это был ЦОН и паспортный стол. То есть те, кто отработал уже первую часть и подготовил документы для сдачи. Сегодня мы принимаем уже заявления. Я думаю, в течение 8-10 рабочих дней все деньги поступят на счет наших граждан, которые будут приняты.

С момента начала работы по принятию заявлений отработано уже свыше тысячи заявок, только за вчерашний день на рассмотрении находятся 264 запроса. Некоторым уже поступили на счета первые выплаты. Всего по области ведут работы 6 мобильных групп.

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА, и.о. директора СШ №4:

— Сейчас ведется большая работа. Люди оформили все документы для того, чтобы получить всю помощь, которая им будет необходима от государства. Все семьи, которые здесь проживают, и одиноко проживающие, мы постарались уже, чтобы они эти справки получили. Здесь работали и ЦОН, и банки. Все счета, на которые им будут падать деньги, все это у нас уже сделано.

Жительницу Кожевенного посёлка стихия не обошла стороной. Наталья Чорба осталась без крыши над головой вместе со своей маленькой дочерью.

НАТАЛЬЯ ЧОРБА, жительница Кожевенного посёлка:

— Мы жили на Хромзаводе, в 2017 году нас сильно затопило, мы тогда уже без дома остались. Долго строили, почти 7 лет еще чуть-чуть не достроили, и в этом году нас снова затопило еще больше. Дома затоплены, торчат вот крыши одни. На свой дом я подала сама заявление, ездила на Театральную, но у нас вот тетя. Она — инвалид, тоже находится сейчас в школе, за нее нам помогли сделать доверенность. Сейчас я буду подавать от ее имени документы.

Для получения выплат гражданам необходимо обратиться в отделы занятости по месту проживания, а также в ЦОНы. Размер выплат составит 100 МРП, это 369 200 тенге. При подаче заявлений от граждан потребуется минимальный пакет документов: удостоверение личности, справка на подтверждение о наличии имущества и счет, куда будут отправлены эти деньги.

Александра Рудина