В Казахстане запустили сервис, предназначенный для приема заявлений о возмещении материального ущерба, причиненного паводками

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан запустило сервис в мобильном приложении eGov mobile, предназначенный для приема заявлений о возмещении материального ущерба, причиненного паводками.

“Теперь граждане могут легко и удобно подать заявление о возмещении ущерба непосредственно через мобильное приложение eGov mobile. Этот сервис был разработан Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан совместно с Министерством труда и социальной защиты и АО «НИТ» с учетом потребностей и удобства граждан”, — сообщили в пресс-службе МЦРИАП.

Для использования нового сервиса гражданам необходимо зайти на главную страницу мобильного приложения eGov mobile и выбрать соответствующую опцию. Также в пресс-службе отметили, что, если заявление уже было подано в бумажном виде, нет необходимости повторно его подавать — информация будет автоматически учтена.