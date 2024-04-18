По словам вице-министра экологии и природных ресурсов Жомарта Алиева, основной проблемой для качественной переработки отходов в Казахстане являются сортировка мусора и загруженность отечественных перерабатывающих заводов некачественным сырьем

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, в 2023 году в Казахстане доля сортировки и переработки твердых бытовых отходов составила 24%. Согласно концепции по переходу к зеленой экономике, до 2030 года доля переработки должна достигнуть 40%.

“В данной отрасли имеется ряд проблем и системных вопросов. В первую очередь, вопрос загруженности отечественных переработчиков достаточно некачественным вторсырьем. Для этого необходимо наладить сбор вторсырья, так как смешиваясь другими отходами, продолжается захоронение полезного вторсырья на полигонах, — заявил Жомарт Алиев.

Он отметил, что Министерство экологии и природных ресурсов сконцентрировано на увеличении доли переработки отходов и получении максимально большого количества полезных фракций.