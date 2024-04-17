Владельцы 31 затопленного дома временно проживают в эвакопункте СШ №32 им. С. Муканова

В 32 школе имени С. Муканова расположен эвакуационный пункт, в котором на данный момент проживают более 30 человек. Дом Ольги Сафроновой в районе Подгоры затопило. Такую воду она не ожидала.

ОЛЬГА САФРОНОВА, жительница микрорайона Подгора:

— У нас просто барак. Поэтому я не знаю, что там. У меня больные ноги. Я туда не смогу добраться.

— На материальную помощь ещё не писали? Ну, начали собирать. Хорошо помогают. Вчера меня возили в банк, приезжали из ЦОНа.

Поддержать и проконсультировать граждан о получении материальной помощи пришли депутаты городского маслихата.

В 32 школе под жилые комнаты оборудованы 3 кабинета. Пострадавшие обеспечены 3х разовым питанием, душем. На месте работают два психолога и медицинский персонал.

ТАТЬЯНА КАЛАШНИК, и.о. директора средней школы №32 имени С.Муканова:

— Мы стараемся, чтобы при поступлении людей была оказана помощь: тапочки, носки, необходимые принадлежности. По спискам выдается. Мы пишем, всё записываем. Люди расписываются, что получили первую необходимую помощь. Те люди, которые привозили гуманитарную помощь, порой сами вручали.

— А эти списки куда-то отправляются? Бывает ли такое, что они тут получили и пошли в другое место получать? Нет. У нас такой контингент, что они в основном находятся здесь, в основном пожилые люди.

Гуманитарную помощь оказывают и волонтёры, и просто неравнодушные петропавловцы.

АННА ПОПОВА, председатель попечительского совета средней школы №32 имени С. Муканова:

— Огромное спасибо родительской общественности нашей школы, которые не оставили людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Постоянно оказывают помощь и продуктами, и игрушками, и одеждой.

Эвакуационный пункт открыли 13 апреля. Коллектив школы продолжит и дальше помогать людям.

Камилла Карим



