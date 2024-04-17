В Казахстане рассматривают возможность открыть одну из ведущих международных школ программирования «01 Edu system» на базе вузов

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек предложил открыть одну из ведущих международных школ программирования «01 Edu system» на базе вузов Казахстана.

Предложение об открытии школы прозвучало на встрече министра с генеральным директором «Astana Hub» Магжаном Мадиевым и основателем «01 Edu system» Султаном Дерор. Как отмечалось на встрече, «01 Edu System» считается уникальной школой программирования, основанной на принципах самообучения и обучения «peer-to-peer». Это позволяет студентам развивать навыки программирования, работая над конкретными проектами и обмениваясь опытом с другими студентами.

“Открытие школы «01 edu system» совместно с министерством на базе региональных университетов является одной из важных возможностей для развития образования в области ИТ и инновационного качества Казахстана. Эта инициатива будет способствовать повышению квалификации молодежи в сфере информационных технологий и привлечению талантливых студентов в IT-сфере”, — отметили в министерстве.