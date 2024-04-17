Депутаты Мажилиса взяли в работу законопроект по вопросам деятельности фондов целевого капитала

“Данный законопроект разработан в рамках поручения Главы государства. Целью проекта является регулирование работы фондов целевого капитала, создаваемых при университетах и научно-исследовательских институтах. В настоящее время нормы, регулирующие работу целевых фондов, закреплены в законах о науке и образовании. Теперь все нормы будут собраны в один закон”, — заявил депутат Асхат Аймагамбетов, представляя документ на пленарном заседании палаты.

По его словам, законопроект включает дополнительные нормы, регулирующие работу фондов целевого капитала.