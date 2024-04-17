Банки и МФО проведут индивидуальный анализ положения каждого пострадавшего заемщика для оценки влияния ущерба от стихии

На основе этих данных определят дополнительные меры персональной поддержки по кредитам, сообщили в пресс-службе агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК. Если при проверке физическое лицо не обнаружило себя в списке пострадавших, необходимо обратиться в местный исполнительный орган. Далее для подачи заявки на отсрочку можно обратиться в кредитную организацию.

В агентстве добавили, что для облегчения процесса взаимодействия с заемщиками, банками и МФО реализуется сервис дистанционной подачи заявлений пострадавшими заемщиками.

“Всем пострадавшим индивидуальным предпринимателям, а также субъектам малого и среднего бизнеса будет предоставлена отсрочка платежей по кредитам с учетом поданных ими заявлений. Для этого нужно обратиться в банк или МФО”, — сообщили в пресс-службе АРРФР.