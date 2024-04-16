Подгорой полицейские остановили двух граждан на надувной лодке

Затопленный паводком район Подгоры в Петропавловске круглосуточно патрулируют сотрудники полиции на моторных лодках. Стражи порядка охраняют имущество эвакуированных жителей от мародёрства, по возможности вывозят оставшихся домашних животных. Вечером 15 апреля во время патрулирования полицейские заметили двух мужчин 38 и 27 лет.

Они причалили на резиновой лодке к крыше дома по ул. Герцена. Стражи порядка доставили обоих на пропускной пункт по ул.Потанина для установления личности. Выяснилось, что один из них является хозяином дома, второй — его родственником. По их словам, они хотели проверить оставленное имущество. С мужчинами провели профилактическую беседу.

Марат Жумалиев, начальник управления полиции г. Петропавловска:

— Полицейские напоминают: появляться в зонах затопления запрещено. В настоящее время оставленное имущество граждан защищают от мародёрства сотрудники полиции. Кроме того, попытка плавать на надувной лодке по затопленным участкам сопряжена с большим риском из-за заборов, веток деревьев и прочих предметов, которые могут повредить плавсредство.

В случае необходимости люди могут посетить затопленные дома — но делать это можно с разрешения штаба ЧС и в сопровождении спасателей.

Валерия Сиваш