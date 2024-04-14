Врачи: пострадавших от паводков нет

Пострадавших от паводков нет, уверяют в областном управлении здравоохранения. По словам исполняющего обязанности руководителя Каныша Бижанова, круглосуточно дежурят 30 бригад скорой медицинской помощи, задействовали 90 человек. Из зон затопления своевременно вывезли беременных женщин и детей до 1 года. По необходимости их разместили в больницах. Работа в медучреждениях, отметили в профильном ведомстве, идёт в штатном режиме. На сегодня ни одно медучреждение не повреждено.

КАНЫШ БИЖАНОВ, и.о. руководителя управления здравоохранения СКО:

— На сегодня все медицинские организации организованы для принятия пациентов из зон подтопления, в организациях работа ведется в штатном режиме. Имеется 2-х месячный запас по лекарственным препаратам во всех медицинских организациях. Находящиеся в риске зон подтопления снабжены месячным запасом лекарственных средств.



Диана Салихова