В СКО из зон затопления эвакуировали почти 4 тысячи человек

По данным ДЧС СКО, паводковая ситуация в регионе и в г. Петропавловске сложилась критическая. Уровень воды в р. Есиль интенсивно поднимается, за последние сутки его рост составил 1,5 метра. Подтопило 617 домов. Эвакуировано 3 670 человек. Дамбы, которые должны были защитить населенные пункты, не выдержали огромного потока воды и вместе с ним ледохода, движущегося с огромной скоростью.

ЕРИК САРЫБАЕВ, НАЧАЛЬНИК ДЧС СКО:

— Многие наши граждане и жители относятся к эвакуационным мероприятиям с пониманием. К сожалению, есть лица, которые сопротивляются, игнорируют наши требования, не прислушиваются к нашим рекомендациям, тем самым рискуют не только собственной жизнью здоровью, а также подвергают риску своих близких. Областным оперативным штабом проводятся все необходимые расчеты и мы заблаговременно знаем, какие дома возможно затопит.

Поселок Заречный уже находится под водой. Все жители были заблаговременно эвакуированы. В районе Кожевенного завода, несмотря на мероприятия по наращиванию дамбы, прошлой ночью произошел перелив. По прогнозам подтопление грозит и нижней части Подгоры. Здесь идет эвакуация. Другой острый вопрос — отсутствие водоснабжения в городе. Напомним, из-за повреждения опор линий электропередач ледяными глыбами из строя вышла насосная станция первого подъема ТОО «Кызылжар су». Для проведения ремонтных работ в помощь АО «Северо-Казахстанская РЭК» направлены бригады АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в количестве 11 человек и 3 единиц техники. Между тем, большая вода подходит и к насосной станции первого подъема. Принято решение об эвакуации работников.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, АКИМ Г. ПЕТРОПАВЛОВСКА:

— По поручению первого вице-премьера и руководства области мы совместно с ТОО «Кызылжар су», строительными организациями приняли нестандартные методы. Мы решили параллельно с восстановлением электроэнергии работать по подаче воды на насосной станции второго подъема. Работы сейчас завершаются, начнётся наполнение очистных сооружений. Второе, мы сейчас пытаемся альтернативно подпитаться на о. Пестрое.

По итогам взятия проб вода соответствует нормам, но может использоваться только в технических целях. Ее подача возможна 14 апреля.

Анна Потеряева