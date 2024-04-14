В Петропавловске контролируют цены на социально значимые продукты питания

В областном центре продолжают следить за ценами на социально значимые продукты питания. Продукцию стабилизационного фонда по приемлемым ценам можно найти на прилавках супермаркетов и в специальных точках.

МАРИНА ЛИСЯНАЯ, коммерческий директор сети супермаркетов «Aimer»:

— СЗПТ под особым контролем, роста цен на них не предвидится, он сейчас исключен, сейчас много других задач. Эти товары контролируются, повышение не планировалось. Покупателям не за что переживать. То, что касается поставок воды, она в понедельник зайдет в Петропавловск, обязательно приедет к нам. Сегодня к нам поступила 1000 бутылок, к сожалению, мы их быстро распродали, но, к счастью. скоро будет новое поступление.

Большой спрос на воду возник в разных супермаркетах. Начиная с пятницы, люди скупают все, что видят на полках, делают запасы.

ЮЛИЯ ПЕТРОВА, администратор супермаркета «Северный-2»:

— Объем продукции полностью есть в нашем супермаркете. Вывозим частично, «Газели» приезжают, мы сразу выносим в зал. Ажиотаж есть, в связи со сложившейся ситуацией он и будет. Стараемся исправить положение. По СЗПТ абсолютно все есть: сахар, гречка, крупы, масло подсолнечное. Цены не меняются, держатся стабильно. Поднятия цен сейчас и в дальнейшем в нашем супермаркете не будет.

На складах стабфонда хранится 9 тысяч тонн продовольственной продукции. Этого запаса населению хватит на 4-5 месяцев.

ГАМАЛИ ЖУМАШОВ, заместитель председателя правления АО «СПК «Солтүстік»:

— Это картофель — 342 тонн, моркови — 238 тонн, лук — 216 тонн, капуста — 168 тонн, муки — 3209 тонн, соль — 421 тонн, окорочков — 950 тонн, имеется масло — 838 тонн, рис — 367 тонн, гречка — 480 тонн.

Продукция стабфонда поставляется в 34 магазина города, а также реализуется в торговых точках социально-предпринимательской корпорации. Цены доступные для населения.

Дарья Пышмынцева



