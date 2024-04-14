Спасательные жилеты и забродные сапоги привезли в Петропавловск из Астаны

В Северо-Казахстанскую область продолжает прибывать гуманитарная помощь из разных регионов страны. 13 апреля в Петропавловск из Астаны приехала новая партия гуманитарной помощи. Её прямиком из столицы доставили в офис областного филиала Общества Красного Полумесяца РК.

Сбор необходимых во время паводка вещей в срочном порядке организовали сотрудники Службы государственной охраны.

САУЛЕ ОРАЗОВА, директор СКОФ Общества Красного Полумесяца РК:

— В это непростое время мы видим сплоченность, организованность всех, кто встал на защиту нашей области города. Сегодня мы благодарим Службу государственной охраны РК и директора ТОО «Авион Норд», которые прислали нам по линии гуманитарной помощи 300 жилетов и 20 резиновых комбинезонов, которые очень нужны сейчас для работы спасателей и другим добровольцам.

Жилеты нужны для работы с теми, кого в срочном порядке эвакуируют из зон подтопления. Резиновые комбинезоны будут использовать волонтёры, которые помогают спасателям перемещать людей в безопасные места. Паводок объединил неравнодушных казахстанцев, которые готовы оказывать безвозмездную помощь тем, кто пострадал от большой воды.

Дарья Пышмынцева