Гуманитарная помощь продолжает поступать из разных регионов

Активисты республиканского объединения «Ассамблея Жастары» оказывают большую поддержку людям, пострадавшим от паводков. В пятницу вечером столичные волонтёры направили в Петропавловск гуманитарную помощь. Одежду, бытовую химию, продукты питания привезли на семи «Газелях».

Акбаржон Исмаилов , заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, руководитель штаба АНК по оказанию помощи пострадавшим регионам от паводков:

— Для каждых семей организована помощь. То, что сейчас надо: продукты питания, матрасы, одеяла, подушки. Для каждой семьи мы сами уже коробки подготовили. То есть на 700 человек. То, что для первой необходимости в первые дни надо, всё есть. Там всё есть: и масло, и рис, и макароны. Гигиенические средства привезли — шампуни, памперсы. Всё делали мы сами, с ребятами- бизнесменами. Решили сами все эти коробки собрать.

Представители многих этноцентров страны помогают в укреплении дамб, строительстве земляных валов, привозят горячее питание спасателям и добровольцам, поставляют в эвакопункты всё необходимое. Помогла доставить гуманитарную помощь из столицы группа областного филиала республиканского центра таджиков. Активисты предоставили транспорт и волонтёров.

Убайдулло Раджабов, председатель Северо-Казахстанского филиала «Республиканский центр таджиков по СКО»:

— Мы завтра учёт сделаем, кому сколько. Там и Заречный есть, и Хромзавод есть, и Тепличное есть. Завтра днём посчитаем, кому необходимо будет это. Подготовим. Наши братья-таджики из республиканской ассамблеи, бизнесмены вот решили нам помочь в такой трудной ситуации.

С разгрузкой помогают волонтёры и активисты объединения «Ассамблея жастары» и движения «Помощь рядом». Собралось там почти 50 человек. Каждый хочет внести в свой вклад в поддержку пострадавших от наводнения.

Дарига Смаилова, волонтёр объединения «Ассамблея жастары»:

— После того, как мы встретим данный груз, мы начнем эти товары распределять по тем семьям, которые попали в такую тяжелую ситуацию. Уже к нам приходят люди, которые остались временно без жилья. И мы уже потихоньку начали распределять товары. Мы сначала распределяем товары по городу Петропавловску. Нам известно, многие районы нашего города затопило, и люди остались без ничего. Сначала им помогаем, а после уже отправляем по районам. В первую очередь у нас стоит Есильский район, с.Покровка, район Шал акына и так далее по мере необходимости.

В работе по борьбе с последствиями паводков задействовано более 1000 волонтёров. Жители области, этноцентры собрали около 10 млн тенге, 10 тонн продуктов и средств первой необходимости.

Валерия Сиваш