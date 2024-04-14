ЧС-ники: обстановка с паводком в СКО остаётся стабильно напряжённой

В зоне внимания спасателей находятся Кызылжарский район и областной центр. В регионе подтоплено почти 950 домов, 910 из которых на сегодня остаются в воде. Что касается села Бесколь, то по словам ЧС-ников, максимальный уровень воды там уже прошел. Местами спадает, говорят спасатели. На 18:00 вечера зарегистрировали там порядка 30 подтопленных домов. Проводят эвакуацию жителей и в Куйбышевском лесхозе. Там также ввели режим ЧС. По данным, на его территории находятся порядка 300 человек. Специалисты отмечают, что на Сергеевском водохранилище идет спад воды. Сейчас уровень перелива составляет 325 см. Тем не менее, прогнозируют небольшие повышения из-за продолжающегося притока воды из Акмолинской области. Отметили специалисты и то, что в этом году талые воды прибывают намного быстрее, чем в предыдущие годы.

МУРАТ КАНГУЖИНОВ, заместитель начальника ДЧС СКО:

— В этом году, как вы знаете, был перелив у нас 425 см. Это на 2 метра выше тех лет. Это повлияло на скорость передвижения талых вод. Если был перелив 197 см, вода шла намного медленнее, лёд успевал таять. В этом году вода почти в 2 раза быстрее дошла до города. Этот лёд послужил той преградой, которая начала резать столбы.

Отмечают специалисты, что раньше практика по взрыву льда на реке Есиль не применялась. Тем не менее, исходя из прогнозов следующего года, возможно, тактику изменят. В течение нескольких часов обещают подать питьевую воду в городе, подключившись к альтернативному источнику водоснабжения. В то же время идёт работа и по подключению альтернативного источника из о. Пёстрого. Затронули и тему выплат пострадавшим.

АБУ-АЛИ САТТАР, первый заместитель прокурора СКО:

— У нас предусмотрена единовременная выплата — порядка 100 МРП. Это независимо от всей компенсации имущества, которую государство обязалось выплатить. Это 369 200 тенге. Если человек оказался пострадавшим, у него испорчено имущество, ему дают разовую помощь.

После паводков уже акимат будет проводить оценку всего испорченного имущества. Оценщиком может быть и сам пострадавший, отмечает первый заместитель прокурора СКО. По его словам, на данный момент поступило уже 130 обращений.

АБУ-АЛИ САТТАР, первый заместитель прокурора СКО:

— Хотелось бы обратиться к недобросовестным бизнесменам, которые пользуясь случаем, начали продавать воду по завышенным ценам. Мы уже сформировали группы из сотрудников департамента экономического расследования и полиции. Сейчас мы этих людей ищем и будем привлекать к ответственности. Была информация устная, что в городе начали продавать воду по завышенным ценам. Мы сразу же отреагировали. Но на сегодняшний час мы такие факты пока не выявили.

Если вы стали жертвами спикуляции, специалисты профильного ведомства просят обратиться по номеру телефона 8-771-362-08-99, как устно, так и письменно посредством мессенджеров.

Диана Салихова