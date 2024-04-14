Аким СКО встретился с эвакуированными жителями

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов встретился с жителями Заречного поселка. Их заблаговременно разместили в одном из эвакупунктов — в спортзале средней школы №2 им. Смагула Садвакасова. Временно проживают здесь порядка 30 человек. Глава региона побеседовал с жителями и рассказал о текущей ситуации, а также затронул тему компенсанции пострадавшим.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Есть поручение Главы государства. Все нажитое имущество, дома, которые люди потеряют, все компенсировать. Я как аким области выполняю поручение Президента. Мы будем помогать. Будем все это компенсировать. Мы комиссию будем нанимать сами. Будем оплачивать полностью за счёт государства. После того, как мы обойдём в кратчайшие сроки, нам надо будет найти места, где строить дома. Однозначно, мы будем строить дома в безопасных местах. В этих пойменных местах нельзя строить.

Главный вопрос этих дней — питьевая вода. В ходе беседы глава региона рассказал о проделанной работе в этом направлении.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Сейчас станция стала островком. 4 линии. Это резервные линии. Опоры все как спички. Их срезало льдом и обесточило. Поэтому со вчерашнего дня у нас проблемы с водой. Мы вчера работы проводили, и сегодня проводим. С 14:00 мы начали уже работу по подключению альтернативного источника. Пробы взяли, анализы провели. Вода пригодна. И сегодня мы наполняем ей костяк, проводим дезинфекцию, и вода подается в город. Я думаю, в течение короткого времени, мы должны наладить водоснабжение.

Прогнозы по паводку неутешительные. По словам главы области, в сторону Петропавловска идет большой объём воды. Тем не менее, Гауез Нурмухамбетов заверил — сделают всё возможное, чтобы минимизировать ущерб.



Диана Салихова