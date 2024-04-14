40 тонн гуманитарного груза доставили в Петропавловск из Кызылорды

Субботним утром на территорию ТОО «Радуга» доставили очередной гуманитарный груз. Помогают кызылординцы. 2 фуры с вещами первой необходимости встречали волонтёры.

АСКАР КАБДУЛ, инженер-геолог АО «Тургай-Петролеум», г. Кызылорда:

— От акимата Кызылординской области и главного спонсора — АО «Тургай-Петролеум» доставили гуманитарную помощь. Также собрали 50 млн тенге.

Как только жители Кызылорды и всей области узнали о большой воде на севере Казахстана, сразу же приступили к сбору гумпомощи. Привезли и продукты питания, и одежду, и гигиенические средства, и даже лодки. Водитель Галымжан Ержанов в пути был три дня, проехал почти 2, 5 тыс. км.

ГАЛЫМЖАН ЕРЖАНОВ, водитель, г. Кызылорда:

— Водители города Кызылорды взяли на себя перевозку. От всего нашего региона помогаем вам, северянам. Дорога была сложной. По пути заблудились, но доставили все в полной сохранности. Всего 40 тонн.

В скором времени планируется второй рейс из Кызылорды. Доставят также 40 тонн гуманитарной помощи.

Анна Потеряева

