Нацбанк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,75% годовых

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,75% годовых с коридором +/- 1 процентный пункт.

По данным НБК, годовая инфляция в марте 2024 года замедлилась до 9,1%, формируясь несколько выше прогнозной траектории. Отклонение происходило под влиянием более быстрого роста цен на жилищно-коммунальные услуги. Снижению инфляции способствует умеренно жесткая денежно-кредитная политика и снижение мировых цен на зерновые.

“Месячная инфляция замедлилась в марте до 0,7% после всплеска в предыдущем месяце (1,1%), сложившись при этом выше среднеисторических значений (0,6%). Схожая динамика наблюдается и по показателям базовой и сезонно-очищенной инфляции — значимое снижение в марте после резкого ускорения в феврале. Инфляционные ожидания населения несколько снизились. При этом они остаются все еще на высоком уровне. В основном это связано с ростом цен на продукты питания, ЖКУ и ГСМ”, — проинформировали в НБК.