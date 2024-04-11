Беспилотники ПЗТМ запустили для осмотра мест затопления

Свои беспилотники направил Петропавловский завод тяжелого машиностроения для изучения русла реки Есиль и осмотра мест затопления. Они могут доставлять спасательные жилеты, оборудованы камерами тепловизора и способны находить человека в тёмное время суток. В ближайшее время ожидается прибытие большой воды. В связи с запусками специализированных беспилотных летательных аппаратов пользователей частных дронов призывают прекратить их несанкционированные запуски и ограничить использование на высоте свыше 100 метров.



Диана Салихова