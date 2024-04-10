Полицейские помогают людям эвакуироваться из зоны паводка

Большая вода приближается к Петропавловску. Проводится эвакуация населения в пригородных сёлах. Вывезены люди из 17 домов на окраинной улице в селе Семипалатном, которое расположено всего в 60 км. от областного центра. Накануне аким Кызылжарского района Сактаган Садвакасов проверил подготовку служб к встрече стихии. Полицейские, спасатели и представители местных исполнительных органов в полной готовности. Эвакуации предшествовала массовая разъяснительная работа с населением.

— В этих уведомлениях конкретно прописано: жители, которые подпадают под паводковую ситуацию, им необходимо эвакуироваться, как личные вещи, так и подсобное хозяйство, из зоны подтопления. Всем всё ясно, коллеги? Разъясняете, показываете, доводите!

Сотрудники районного отдела полиции обошли все дворы, вручили людям уведомления, разъяснили угрозу и порядок действий при наступлении чрезвычайной ситуации. Стражи порядка фиксировали число людей, подлежащих эвакуации, а также вывозимое имущество для обеспечения его сохранности.

— При возникновении ЧС в период паводка вам необходимо эвакуироваться в пункт временного размещения, расположенный по адресу: с. Рассвет, здание Рассветской СШ, где предусмотрено обеспечение горячим питанием.

Сейчас по тому же принципу проводится разъяснительная работа с населением в сёлах Приишимке и Боголюбово. В активную фазу вступила эвакуация в пригородном посёлке Бесколь, где из зоны возможного затопления вывозят 260 человек.

Анна Потеряева