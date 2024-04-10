Начать принудительную эвакуацию жителей пригорода Петропавловска поручил Роман Скляр

Во время очередного ночного объезда первый вице-премьер вместе с акимом области проверили укрепление защитного сооружения на участке объездной дороги в районе Подгоры.

Возле Петропавловска защитные сооружения укрепляют и наращивают в круглосуточном режиме, чтобы защитить граждан от большой воды.

Активными темпами наращивают дамбу по улице Ущева. Работать здесь вызвались специалисты ТОО «Курылыс Сервис СК». На предприятии решили не оставаться в стороне во время борьбы с паводком.

Аким г. Петропавловска Серик Мухамедиев доложил первому заместителю Премьер-министра о том, как проходит эвакуация населения.

Во избежание несчастных случаев Роман Скляр дал срочное распоряжение о принудительной эвакуации жителей пригорода. 3-километровую дамбу в посёлке Кожевенном поднимают на метр, чтобы защитить людей от паводка. В ходе инспекции Роман Скляр поручил вызвать на все дамбы геодезистов для проверки укреплений после обновленного прогноза о приливе воды. Первый вице-премьер поручил сотрудникам акимата, службам спасения и полицейским оказать помощь в эвакуации граждан, бытовой техники, домашних питомцев и скота из зоны сильной угрозы подтоплений.

Дарья Пышмынцева

