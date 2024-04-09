МИО, полицейские и спасатели заблаговременно эвакуируют людей из паводкоопасной зоны

Под угрозой находятся окрестности Петропавловска и сёла, расположенные ниже Сергеевского водохранилища по реке Есиль. Местные исполнительные органы, полицейские и спасатели готовы встретить стихию. Чтобы минимизировать последствия, мероприятия по эвакуации проводятся заблаговременно. В Есильском районе вывезены жители окраинных домов в селе Петровке. Эвакуации содействовали неравнодушные местные жители — помогали спасать имущество, скот, заготовленные корма. Покинутые дома охраняют полицейские. Быстрый заход воды в с. Покровке не стал неожиданностью. На данный момент вывезены жители 24 окраинных домов с улицы Береговой. В Кызылжарском районе проводится заблаговременная эвакуация в с. Семипалатном. Заинтересованные службы мониторят ситуацию, готовятся к оперативным действиям по защите людей от паводковой угрозы.

Валерия Филатова