Halyk bank досрочно погасил задолженность перед государством

Halyk bank объявил, что досрочно погасил задолженность перед государством в размере 250 млрд тенге, полученных в рамках господдержки. Председатель правления Halyk bank Умут Шаяхметова отметила, что сам Halyk bank напрямую не получал государственной поддержки. Деньги выделялись для БТА и «Казкомерцбанка» в рамках их спасения в 2015 году.

«На тот момент это был очень правильный сценарий: «Казкоммерцбанк» был самым крупным банком в системе, и его краха государство не могло допустить. Halyk Bank выполнил свою миссию, став стратегическим инвестором. Рынок был стабилизирован, и самое главное — депозиторы, как физические лица, а их миллионы, так и юридические лица — не пострадали», — отметила Умут Шаяхметова.

В 2023 году Halyk bank вернул часть государственной помощи, полученной «Казкоммерцбанком» в виде депозита АО «Казахстанский фонд устойчивости» в 2015 году, а 8 апреля 2024 года — погасил остаток задолженности. При этом по договору 250 млрд тенге должны быть погашены только в 2037 году.