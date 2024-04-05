О подготовке к посевной кампании в СКО говорили на брифинге

Северо-Казахстанская область — зона рискованного земледелия. Лимитирующим фактором является накопление влаги. Ее запас в метровом слое почвы местами достигает 164 мм, что превышает норму на 76%.

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— По данным районов в осенний период сделан важный агротехнический прием — вспашка зяби на площади 3 млн га. В зимний период тоже была проведена работа по снегозадержанию на площади порядка 2,5 млн га.

Аграрии ввозят семена из других регионов Казахстана, России и Европы. С начала года ввезено около 48 тыс тонн семян. Для проведения посевной кампании под урожай текущего года засыпано 484,5 тыс тонн семян.

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— В текущем году на обследование семян выделено 165,9 млн тенге. В настоящее время ведется работа по проведению открытого конкурса на портале государственных закупок. Ежегодно в области увеличивается процент сортообновления высокопродуктивных семян в хозяйствах. За последние 5 лет показатель сортообновления увеличился на 1,3%. В текущем году согласно плану Дорожной карты на 2024-2028 годы минестерством сельского хозяйства РК планируется довести показатель сортообновления до 10%.

Успешное проведение посевной кампании во многом определяется техническим оснащением, качеством ремонта и уровнем подготовки машинно-тракторного парка. С начала года сельхозтоваропроизводители приобрели 262 единицы. На данный момент готовность составляет 93%. В проведении посевной кампании планируется задействовать около 30 тысяч единиц техники.

Валерия Филатова