Для пропуска талых вод вскрыли дорогу возле села Новоишимского

5 апреля на автомобильных дорогах республиканского значения зафиксировано 5 переливов через проезжую часть, передает филиал АО «НК «Казавтожол». Производятся работы по устройству вала из инертного материала и мероприятия по отводу талых вод. Задействовано 8 единиц техники и 10 человек личного состава. Выставлены дорожные знаки и сигнальные столбики. На участке от села Рощинского до Волошинки действует ограничение с 4 апреля. Выставлены посты дорожной полиции. Организовано круглосуточное дежурство. Для пропуска талых вод вскрывают дорогу республиканского значения А-16 «Жезказган-Петропавловск». Все для того, чтобы не подтопило дома в селе Новоишимском района им. Г. Мусрепова. На данном участке имеется тюбинговая труба размерами 2*2, которая работает на 100%. Объезд осуществляется по поселку. Организовано круглосуточное дежурство. В настоящее время уровень воды спал в связи с ночными заморозками, ведется наблюдение изменения уровня воды. В последующем планируется засыпка вскрытого участка бутовым камнем и материалом от разбора.



Валерия Сиваш