Памятки и уведомления раздают жителям села Тепличного

Владимир Даудерих переехал в село Тепличное совсем недавно. Об угрозе предстоящего паводка знает не понаслышке. На предыдущем месте его жительства талые воды беспокоили каждый год.

ВЛАДИМИР ДАУДЕРИХ, житель села Тепличного, Кызылжарский район:

— Я уже не первый год подготавливаюсь. Все на шифоньеры поднял сначала, чтобы быстро вывезти. В случае необходимо нужно все документы, деньги, детские вещи. Все поднять повыше. Хозяйство у кого есть, курочки, собачки, тоже их куда-то вывозить на повышенность, к родственникам обращаться.

Сегодня спасатели, полицейские и волонтёры обходят дворы села Тепличного. Они предупреждают жителей о возможном подтоплении из-за паводковых вод.

ЖАНАТ МУХАМЕТКАЛИЕВ, главный специалист УЧС Кызылжарского района:

— Мы будем проводить разъяснительную беседу, извещать людей о предстоящем паводке. То есть, у нас создаётся угроза подтопления жилых домов в сёлах Тепличном и Прибрежном. В данном мероприятии будем оповещать жителей данных сёл, вручать уведомления о местах эвакуации в случае подтопления.

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— Оповестить стараются каждого. Тем жителям, которых сейчас нет дома, в дверях оставляют брошюры и уведомления. В памятках расписан план действий на случай подтопления. Из них, например, подготовьте запасы пищи и воды, отключите воду, газ и электричество, погасите огонь в печи, укрепите окна и двери нижних этажей. Напоминают также и о помощи близким, соседям, тем, кто в ней нуждается: пожилым людям, людям с ограниченными возможностями, братьям нашим меньшим.

При чрезвычайных ситуациях, специалисты просят звонить в службу «112». Оповещают также и о местах пунктов эвакуации.

Подобные обходы проводят уже несколько дней. Сегодня участие приняли и студенты местной альма-матер.

ГАБИТ МУСРЕПОВ, руководитель офиса ректора Kozybayev University:

— Наши активные студенты всегда стараются помогать нашему городу, области, где мы проживаем. Не остаемся в стороне. На нас вышли ДЧС. Мы откликнулись. И готовы помогать дальше. Студенты часто принимают участие в меропряитиях не только по линии ДЧС, МВД и прокуратуры. Наше учебное заведение готовит будущих специалистов. Наши студенты — будущие кадры этих служб. Они сами заинтересованы, и мы помогаем им определиться в направлении.

В целом, в селе Тепличном находятся 360 домов, в котором проживают 860 человек.

Диана Салихова