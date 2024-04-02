В Уалихановском районе глубина переливов на дорогах до 80 см

Одним из первых большую воду принял Уалихановский район. Переливы зафиксировали и на трассе «Кокшетау — Омск». Подтоплению подверглись 5 домов в селе Мортык. Воду экстренные службы откачали. Стражи порядка помогают очищать арыки, участвуют в контроле паводковой ситуации. По словам специалистов, порчи имущества не допущено. Максимальный перелив общей длиной 32 метра и глубиной до 80 см зарегистрировали на автодороге «Коктерек — Тоспа — Жаскайрат — Кайрат». Частично повреждена дорога областного значения «Кишкенеколь — Золотая нива». Полицейские перекрывают дороги, обеспечивают безопасность движения. Как сообщает начальник Уалихановского отдела полиции Руслан Алижанов, паводковая ситуация в районе, в целом, стабильная. Большая часть водопропускных труб справляется с талыми водами.

Диана Салихова