В областном филиале АО «НК «КазАвтоЖол» активно готовятся к паводку

Общая сеть автомобильных дорог республиканского значения по Северо-Казахстанской области составляет почти 2 тысячи км. Имеется 26 мостов и путепроводов, более 600 водопропускных труб. В рамках подготовки к паводку приведены в готовность 124 единицы техники СКОФ ТОО «КАЖсервис». Это 49 самосвалов, 16 автогрейдеров, 11 погрузчиков, 31 трактор, 2 бульдозера и 15 дорожно-патрульных служб с личным составом 225 человек. Заготовлено 58 тысяч единиц мешкотары. На балансе также имеются 3 водооткачивающие помпы. В настоящее время ведутся работы по перевозке инертного материала на паводкоопасные участки.

КАНАТ УСЕРБАЕВ, заместитель директора СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»:

— 3 апреля ожидается повышение температуры, в связи с чем возможен приход большой воды и перелив через дорогу. Просим пользователей автомобильных дорог уточнять маршрут движения, а также уточняться о паводковой ситуации в колл-центре «КазАвтоЖол» по номеру 1403.

Валерия Филатова