В акимате СКО рассмотрели вопросы профилактики коррупции и правонарушений в регионе

Заседание межведомственной комиссии под председательством акима области началось с назначения. Распоряжением Гауеза Нурмухамбетова руководителем управления здравоохранения СКО назначен Каныш Бижанов. Далее встреча продолжилась обсуждением вопроса противодействия коррупции. На совещании рассмотрели итоги внутреннего анализа коррупционных рисков в области лесопользования, реализации антикоррупционной политики в департаменте полиции СКО, а также говорили о результатах мониторинга проблемных объектов в сфере строительства. На заседании поднимали тему профилактики правонарушений в регионе, анализировали состояние совершения преступлений прошлого года и принимаемые меры по противодействию финансовой пирамиде, а также интернет-мошенничеству.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Первый Северный»/