Торжественное открытие республиканского чемпионата по борьбе состоялось в Петропавловске

В Петропавловске стартовал чемпионат РК по греко-римской, вольной и женской борьбе. Торжественное открытие соревнований прошло во Дворце спорта им. А.Винокурова.

В соревнованиях участвуют более 700 спортсменов из разных регионов страны.

БЕРИК ШАЛАБАЕВ, судья международной категории (1S), г.Актобе:

— Спортсмены сильные. Это победители и призеры Азиатских игр, чемпионата Азии, участники чемпионата мира. Соревнования очень серьезные. Участвуют юноши и девушки до 20 лет.

Здесь же состоялись и первые поединки. Все ребята хорошо подготовлены и настроены на победу.

Даулет Куанышбек приехал на соревнования из Туркестанской области. Борьбой занимается уже 11 лет. В этот раз ему попался достойный соперник, признается юноша.

ДАУЛЕТ КУАНЫШБЕК, участник соревнований, Туркестанская область:

— Я занял 3 место в весовой категории 52 кг. Хочу сказать большое спасибо моим тренерам. Боролся с парнем из Алматинской области. Хороший соперник. Очень важна грамотная подготовка к соревнованиям.

Лучшие спортсмены будут представлять нашу республику на чемпионате мира в Испании.

Валерия Филатова