Спартакиада для детей с аутизмом прошла в Петропавловске

2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. В честь этого активисты регионального центра поддержки для детей с аутизмом «Асыл мирас» организовали детскую спартакиаду «Разные — равные». Участие приняли три команды по 6 участников. Помогают им родители.

Ребята с интересом участвовали в состязаниях и общались друг с другом. Они выполняли упраждения с обручем, прыгали со скакалкой, играли в мяч, делали зарядку. Расул Алишев принимал активное участие в турнире. Играл за команду «Чемпионов».

РАСУЛ АЛИШЕВ, участник спартакиады:

— Мы бегали с мячом, прыгали со скакалкой, перетягивали канат и выбирали, кто победит. И мы победили. Чтобы сильным стать, надо заниматься спортом. Бегать нужно.

Ирина Симонова участвует вместе с дочкой Олей. Уже почти 7 лет она воспитывает ребёнка с особенностями. Занимаются они в центре поддержки для детей с аутизмом «Асыл мирас». Узнали о нём, когда ребёнку не было и трёх лет. С тех пор посещают каждое занятие и с удовольствием участвуют во всех соревнованиях. По словам Ирины, ребенку больше всего понравилось упражнение с обручем.

ИРИНА СИМОНОВА:

— Мы пришли с дочерью. Ей 6 лет. Ей очень понравились соревнования, вот первый тур прошёл, она прям довольная, ей нравится. Несмотря на то, что детки разновозрастные, она довольна. Помогают адаптироваться ребятишкам, проводить весело время, заниматься спортом. Это очень важно.

В 2023 году 3400 детей прошли диагностику и обучение в аутизм-центре «Асыл мирас». За 10 лет бесплатными услугами организации воспользовались более 16 тысяч семей со всей страны. В СКО на данный момент его посещают около 300 детей.

НАЗГУЛЬ ТОРТУЛОВА, руководитель аутизм-центра «Асыл мирас»:

— Последние годы мы наблюдаем рост обращений родителей за консультацией по диагностике аутизма. Родители становятся более осведомлёнными. Чем раньше будет выявлен аутизм, тем выше шанс ребёнка интегрироваться в общество. Аутизм — это не болезнь, а состояние, которое можно корректировать с помощью развивающих, обучающих программ.

По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно у одного из ста детей есть признаки аутизма. Рекомендуется обращаться к специалистам еще на первых стадиях.

НАЗГУЛЬ ТОРТУЛОВА, руководитель аутизм-центра «Асыл мирас»:

— Это отсутствие зрительного контакта, реакции при обращении по имени, ограниченное использование жестов, отсутствие указательного жеста, речи и звуков, слабый интерес к сверстникам и совместным играм.

Филиалы центра «Асыл мирас» действуют в 12-ти городах Казахстана. Конкурсы и соревнования там организовывают на постоянно основе. В нашем городе спартакиада для детей с аутизмом проводилась впервые.