Самых активных читателей поощрили в детско-юношеской библиотеке им. Г.Мусрепова

Ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника Ханса Кристиана Андерсена, отмечается Международный день детской книги. Торжественное мероприятие прошло в областной детско-юношеской библиотеке им. Г.Мусрепова.

СВЕТЛАНА БЕРЕЗИНА, библиотекарь областной детско-юношеской библиотеки им. Г.Мусрепова:

— Стало доброй традицией ежегодно отмечать день рождения книжки. Это неделя детской и юношеской книги. И сегодня у нас, конечно же, открытие этой недели. Мы это делаем для популяризации чтения книг, потому что дети должны читать, знать, что книга — это хорошо, интересно, познавательно. В течение недели будут проходить различные мероприятия, на которые могут прийти все желающие. Мы ждем всех желающих, новых читателей в нашей библиотеке.

Самым юным читателям едва исполнилось 2 года. Читать самостоятельно они пока не умеют, изучать интересные рассказы и сказки им помогают родители.

КАЛАМКАС ТОЛЕГЕН:

— Моя любимая книга — сказка «Лиса и волк». Мне она очень нравится. Я взяла ее в библиотеке.

Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере. Сотрудники библиотеки поощрили самых активных читателей грамотами и интересными книгами.

Валерия Филатова