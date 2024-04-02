ТОО «Asyl Farms» в районе Шал акына работает 5 лет. Около 75 тысяч гектаров предприятие в этом году отведет под пашню. В хозяйстве делают акцент на возделывание зерновых, зернобобовых и масличных культур. Механизаторы товарищества работают на современной технике. В весенний период задействуют около 60 единиц.

САМАТ МУКАТАЕВ, инженер по эксплуатации ТОО «Asyl Farms», район Шал акына:

— К подготовке мы приступили еще месяц назад. В принципе, с осени все готово. 00:06 Все новое, хорошее, бережная эксплуатация, гаражное хранение.

Примерно 260 тысяч гектаров планируют засеять аграрии района Шал акына во время предстоящей весенней кампании. Площадь зерновых и зернобобовых составит свыше 203 тысяч гектаров. Масличные культуры займут 47 тысяч га, кормовые — больше 9 тысяч га. Площадь гречихи по району доведут до 1,6 тысяч га, в организованных хозяйствах под картофель отведут 520 га.

КАЙНОЛЛА СМАТОВ, руководитель отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района Шал акына:

— Более 3 тысяч семян мы завезли, в том числе за пределами области и внутри региона приобретали семена. Что касается ГСМ, у нас заявлено где-то 4,5 тыс тонн дизельного топлива. Гос. поддержка нам оказывается своевременно. На этот гол мы планируем порядка 16 тысяч тонн минеральных удобрений приобрести.

На сегодня агроформирования района Шал акына приобрели около 12 тысяч тонн минеральных удобрений. В посевной кампании задействуют 842 трактора различной модификации, 841 зерновую сеялку, 65 современных высокопроизводительных посевных комплексов.

Дарья Пышмынцева