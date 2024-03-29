Свыше 100 работников аграрной сферы приняли участие в семинаре-совещании

Семинар-совещание «Об организованном проведении весенне-полевых работ 2024» прошёл в Петропавловске. В нём приняли участие руководители и работники аграрных предприятий из разных районов области. Их поприветствовал и пожелал успешного старта посевной кампании министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров. Член Кабмина отметил, что, несмотря на успехи в аграрной сфере, работникам сельхозформирований всегда есть к чему стремиться.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, министр сельского хозяйства РК:

— Недостаточен уровень применяемых агротехнологий, низкие темпы обновления сельскохозяйственной техники. В частности низкое внесение минеральных удобрений. На сегодня вносится лишь 679 тысяч тонн или 21% от потребности. Потребность у нас 3,2 млн тонн в целом по республике согласно работе агрохимслужбы. Не соблюдается рекомендованный севооборот, низкое качество высеваемых семян. Для сравнения в республике доля оригинальных семян занимает 0,8%. В соседних странах 1,5%. Отмечается высокая импортозависимость по семенам.

В области в этом году зерновые культуры расположатся на площади свыше 3 млн га, под масличные планируют отвести 751 тысячу га, под кормовые выделят 379 тысяч га. Для обеспечения продовольственной безопасности во время предстоящей весенней страды увеличат площадь гречихи и картофеля.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— В текущем году площадь пашни по области согласно данным земельного баланса составила 4,9 млн га, с увеличением на 28 тысяч га к уровню прошлого года. Средний балл бонитета почв пашни по области составляет 46,5. Прошлый год выдался сложным для сельхозтоваропроизводителей, но, несмотря на все трудности благодаря профессионализму наших тружеников мы собрали достойный урожай.

Получить достойный урожай без использования качественных сортов семян крайне сложно, уверен председатель правления Научно-производственного центра зернового хозяйства Тимур Савин. На семинаре эксперт рассказал аграриям про новый сорт пшеницы «Таймас», который показал свою эффективность на полях в Карагандинской, Акмолинской и Костанайской областях.

ТИМУР САВИН, председатель правления ТОО «Научно-производственный центр зернового хозяйства им. А.И.Бараева:

— Это мягкая, остистая пшеница, очень устойчивая к засухе, с высокими качествами по зерновым показателям, а также с хорошим вегетационным периодом. Есть уже хозяйства, которые брали на испытания, очень хорошие отзывы, хорошая урожайность.

В рамках семинара-совещания развернулась выставка товаров, которые могут быть полезными для работников аграрной сферы во время посевной кампании.



Дарья Пышмынцева