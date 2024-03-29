О повышении авторитета казахского языка говорили на заседании совета «Miras»

В областном филиале партии «AMANAT» состоялось заседание общественного совета «Miras». На повестке дня — вопрос популяризации государственного языка среди населения. Первым на заседании выступил руководитель городского отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Руслан Сенкебаев. Он отчитался о проводимой работе по внедрению казахского языка во все сферы.

РУСЛАН СЕНКЕБАЕВ, руководитель отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата г.Петропавловска:

— В 2023 году из госслужащих городского акимата были сформированы 2 группы, которые посещали занятия по казахскому языку. Всего обучено 25 сотрудников. В этом году планируются 3 группы, чтобы охватить как можно больше госсударственных служащих. Проводятся регулярные мониторинги страниц подразделений акимата в социальных сетях, организуются акции и конкурсы.

Авторитет государственного языка растет не только в культурных и образовательных учреждениях, но и в масштабных филиальных сетях.

СЫМБАТ КУДАЙБЕРГЕНОВ, директор Северо-Казахстанского областного филиала АО «Казпочта»:

— Мы проводим масштабную работу по повышению авторитета государственного языка, расширению его сферы применения. В будущем мы совместно с языковыми центрами будем организовывать бесплатные курсы. Также планируем проведение культурно-массовых мероприятий, мониторинг долевого объема делопроизводства в документообороте на государственном языке, обеспечение составления приказов по личному составу на государственном и русском языках.

После каждого выступления члены заседания обсуждали проблемные вопросы и предлагали пути их решения.



Валерия Филатова