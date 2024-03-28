В 2023 году в департаменте Агентства по делам госслужбы восстановили права 4 заявителей

Областной департамент Агентства по делам государственной службы осуществляет постоянный контроль за соблюдением законодательства в сфере оказания услуг. При выявлении нарушений в ведомстве принимают меры реагирования и стараются оперативно восстановить права граждан.

ДУЛАТ ТАЙШАБАЙ, руководитель департамента Агентства по делам государственной службы по СКО:

— К примеру, по одному из обращений были восстановлены права услугополучателя, было вынесено положительное решение о приватизации жилья, заключен соответствующий договор. Во втором случае также было выявлено нарушение, житель города Петропавловска был восстановлен в очереди на жилье на 67 позиций. Также был необоснованный отказ пациенту. По мерам реагирования департамента он был прикреплен к 1-й городской поликлинике.

Чтобы защитить права услугополучателей, в департаменте провели 7 внеплановых проверок. По итогам подтверждены доводы и восстановлены права 4 заявителей. В ведомстве на постоянной основе проводят дистанционный мониторинг качества оказания государственных услуг. По результатам было выявлено более 117 нарушений.

ДУЛАТ ТАЙШАБАЙ, руководитель департамента Агентства по делам государственной службы по СКО:

— Это в основном факты несвоевременной регистрации заявок, нарушение сроков рассмотрения, некачественные ответы на заявления. По результатам реагирования департамента к дисциплинарной ответственности по данным фактам было привлечено 28 работников со стороны услугодателей.

В 2023 году населению области оказано больше 6 млн государственных услуг. В 98,9% случаев граждане воспользовались ими в электронном формате.