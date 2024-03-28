Учёные из Астаны обучают североказахстанских фермеров

В Северо-Казахстанском научно-исследовательском институте на семинаре выступают приглашённые специалисты из столицы. Главная тема — методы диагностики и профилактики болезней животных.

ЖАНАТ АМЕРЖАНОВ, руководитель управления ветеринарии СКО:

— На данный семинар прибыли порядка 30 человек, наших коллег. По поручению акима области Гауеза Нурмухамбетова эти семинары будут проводиться регулярно. Профессорско-преподавательский состав приехал из Астаны, из университета им. Сейфуллина.

Цель встречи — наладить контакт с фермерскими хозяйствами, выяснить их потребности и внедрить нужную информацию в образовательные программы. Алтай Усенбаев считает, что фермерское хозяйство нашей области сейчас находится на стадии подъема. Один из критериев — воспроизводство завезенного импортного скота уже здесь, в СКО.

АЛТАЙ УСЕНБАЕВ, кандидат ветеринарных наук, г. Астана:

— У нас на кафедре разработано несколько экологически приемлемых и эффективных препаратов, которые мы будем рекомендовать. Кроме того, мы способны обучить многим современных иммунохромотографическим, молекулярным, диагностическим тестам, которые разработаны как в стенах университета, так и коммерчески.

Семинар с участием приглашенных специалистов будет проходить два дня. После теоретической части участники отправятся в фермерские хозяйства, где на практике ознакомятся с проблемами и задачами животноводов.

Анна Богословская

